Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США

08:59 17.04.2026 Пт
2 мин
Премьер-министр рассказала, о чем говорили в Вашингтоне
aimg Ирина Глухова
Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время визита в США получила поддержку со стороны американских чиновников, в частности министра финансов Скотта Бессента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Свириденко рассказала агентству, что использовала встречу с Бессентом, чтобы донести позицию Украины, что санкции против России, введенные после полномасштабного вторжения, не должны быть ослаблены или отменены.

"Я думаю, что министр Бессент поддерживает Украину и выступает в ее защиту", - отметила премьер-министр.

Она добавила, что американские партнеры понимают важность борьбы с обходом санкций, что должно ослабить агрессора.

Сотрудничество с МВФ

Во время визита также обсуждали взаимодействие с Международным валютным фондом. По словам Свириденко, уже в мае в Киев прибудет миссия экспертов фонда.

Премьер сообщила о прогрессе в вопросе получения кредита на 8 млрд долларов и отметила, что МВФ готов проявлять гибкость в вопросах восстановления энергетики.

Свириденко отметила, что почувствовала новую волну поддержки, а настроение партнеров стало более конструктивным по сравнению с предыдущими визитами.

"Мое первое ощущение после двух дней такое, что ситуация изменилась", - добавила она.

Инвестиции и восстановление

Кроме того, летом ожидается утверждение нового энергетического проекта в рамках совместного инвестиционного фонда США и Украины.

Отдельное внимание уделили гарантиям безопасности и восстановлению страны.

"Война должна закончиться с надлежащими гарантиями безопасности, надлежащим планом процветания, с надлежащим планом восстановления и реконструкции", - подчеркнула Свириденко.

Глава правительства также выразила надежду, что политические изменения в Венгрии помогут разблокировать пакет помощи ЕС на 90 млрд евро и ускорить вступление Украины в Евросоюз.

В связи с этим она отметила, что это также может стать хорошей новостью для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС.

Поэтому сейчас самое удачное время для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз, выразила мнение Свириденко.

15 апреля Юлия Свириденко провела встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом, во время которой стороны обсудили финансовую и энергетическую ситуацию в Украине, а также влияние событий на Ближнем Востоке на глобальные рынки.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затяжная война США и Израиля против Ирана может еще больше ослабить американскую поддержку Киева.

Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
Новая волна поддержки Украины: Свириденко раскрыла детали визита в США
