Украина присоединится к работе центра по киберобороне НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

На заседании Кабинета Министров Украины 17 февраля 2023 года было поддержано предложение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и принято постановление "О представителе Государственной службы специальной связи и защиты информации в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE)".

"Присоединение Украины к CCDCOE является значительным достижением в части усиления международного взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберобороны, а также важным шагом на пути вступления Украины в НАТО. эффективность его работы. Это будет способствовать усилению возможностей Национальной системы кибербезопасности Украины и обмена опытом между Украиной и странами-членами CCDCOE", - отметила руководитель службы по вопросам информационной и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины, секретарь НКЦК Наталья Ткачук.

Присутствие представителя Украины в CCDCOE будет способствовать увеличению эффективности противодействия агрессии в киберпространстве. Украинские специалисты будут иметь доступ к огромной базе знаний, смогут участвовать в совместных киберобучениях и проводить вместе с партнерами исследования в сфере кибербезопасности, в частности, в сфере защиты критической инфраструктуры.

В дальнейшем предполагается присутствие на ротационной основе CCDCOE представителей и других основных субъектов национальной системы кибербезопасности - Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.