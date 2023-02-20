Україна долучиться до роботи центру з кібероборони НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради національної безпеки і оборони України.

На засіданні Кабінету Міністрів України 17 лютого 2023 року було підтримано пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ухвалено постанову "Про представника Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації в Об’єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE)".

"Приєднання України до CCDCOE є значним досягненням у частині посилення міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та кібероборони, а також важливим кроком на шляху вступу України до НАТО. Зважаючи на набутий досвід у першій у світі кібервійні, залучення українських фахівців до роботи CCDCOE матиме позитивний вплив на ефективність його роботи. Це сприятиме посиленню спроможностей Національної системи кібербезпеки України та обміну досвідом між Україною та країнами-членами CCDCOE", - зазначила керівник служби з питань інформаційної та кібербезпеки Апарату РНБО України, секретар НКЦК Наталія Ткачук.

Присутність представника України в CCDCOE сприятиме збільшенню ефективності протидії агресії у кіберпросторі. Українські фахівці матимуть доступ до величезної бази знань, зможуть брати участь у спільних кібернавчаннях та проводити разом із партнерами дослідження у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері захисту критичної інфраструктури.

У подальшому передбачається присутність на ротаційній основі в CCDCOE представників й інших основних суб’єктів національної системи кібербезпеки – Міністерства оборони України та Служби безпеки України.