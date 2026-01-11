Украина ждет от Совбеза ООН конкретных шагов против агрессии РФ, - постпред Мельник

Украина ожидает от Совета Безопасности ООН конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook .

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Также он поблагодарил членов Совета безопасности ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобританию, Грецию, Данию, Латвию, Либерию и Францию.

Мельник напомнил, что Совбез ООН соберется в понедельник, 12 января, в 15:00 на экстренное заседание по просьбе Украины после последних российских атак на украинские города и отечественную энергетическую инфраструктуру.