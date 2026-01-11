ua en ru
Украина ждет от Совбеза ООН конкретных шагов против агрессии РФ, - постпред Мельник

Украина, Воскресенье 11 января 2026 08:00
Украина ждет от Совбеза ООН конкретных шагов против агрессии РФ, - постпред Мельник Фото: постпред Украины при ООН Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Украина ожидает от Совета Безопасности ООН конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

"Ожидаем от Совбеза ООН не только очередного осуждения российских военных преступлений и преступлений против человечности в Украине, но очень конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру на основе принципов Устава ООН", - заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник.

Также он поблагодарил членов Совета безопасности ООН, которые сразу же поддержали соответствующее обращение Украины, - Великобританию, Грецию, Данию, Латвию, Либерию и Францию.

Мельник напомнил, что Совбез ООН соберется в понедельник, 12 января, в 15:00 на экстренное заседание по просьбе Украины после последних российских атак на украинские города и отечественную энергетическую инфраструктуру.

Удар России "Орешником"

Напомним, по данным российского Минобороны, в ночь с 8 на 9 января РФ якобы применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря.

Украинская сторона назвала эти заявления очередной информационной манипуляцией Кремля.

Впоследствии применение российской ракеты "Орешник" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Позже агентство Reuters сообщило, что ракета попала в объект недалеко от границы с Польшей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев инициирует срочные консультации не только в Совете Безопасности ООН, но и в форматах Украина - НАТО, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ в связи с заявлениями РФ о применении баллистической ракеты средней дальности против Львовской области.

