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МОК представил медали зимней Олимпиады-2026: пять интересных фактов о наградах

Венеция, Среда 16 июля 2025 12:01
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МОК представил медали зимней Олимпиады-2026: пять интересных фактов о наградах Фото: Медали Игр-2026 (olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

Оргкомитет зимней Олимпиады-2026 и Международный олимпийский комитет (МОК) официально представили медали, которые будут вручать призерам Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт МОК.

Презентация состоялась в историческом венецианском Палаццо Балби. Награды воплощают главные идеи Игр - минимализм, экологичность и силу единства.

Вот пять главных фактов о медалях Олимпиады-2026.

Минимализм и итальянский модерн в дизайне

Медали визуально соответствуют эстетике Игр - чистые формы, сдержанный стиль и современность.

Над творческой концепцией работала команда под руководством Рафаэллы Панье, которая отвечает за общий стиль визуального оформления соревнований. Их целью было возвращение к сути - к простоте, гармонии, внутренней глубине.

Дизайн вдохновлен авангардной итальянской школой: функциональность, символизм, уважение к пространству и форме.

Две половинки - одно целое

Уникальной чертой медалей стало их "раздвоение": каждая награда как будто состоит из двух частей - с разными текстурами, которые сочетаются в единое целое.

Это символика двух городов-хозяев - Милана и Кортины-д'Ампеццо. А также - аллюзия на Олимпийские и Паралимпийские игры, проходящие под общей идеей.

Кроме того, это глубокая метафора единства: спортсмена и тренера, человека и команды, индивидуального достижения и совместной работы. Такая концепция станет сквозной темой Игр-2026.

Экологичность в каждом шаге

Медали изготавливает Итальянский государственный монетный и полиграфический институт в Риме.

Впервые в истории Игр награды отливаются в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии. Все покрытия и материалы - экологичны и пригодны к вторичной переработке.

Этот подход является отражением приоритетов организаторов: ответственное производство, забота о природе и сохранение альпийской среды.

Что представляют собой медали

Всего награды получат 1 146 спортсменов. 735 будут вручены на Олимпийских играх и 411 - на Паралимпиаде.

Технические характеристики наград следующие:

  • Диаметр - 80 мм
  • Толщина - 10 мм
  • Золотая медаль: 506 г (серебро 999 пробы + 6 г золота 999,9)
  • Серебряная медаль: 500 г серебра 999 пробы
  • Бронзовая медаль: 420 г медного сплава

МОК представил медали зимней Олимпиады-2026: пять интересных фактов о наградах

Награда зимней Олимпиады-2026 (фото: olympics.com)

Третьи зимние Игры в истории Италии

Италия уже имеет опыт организации зимних Олимпиад.

Впервые в стране они прошли в 1956 году (Кортина-д'Ампеццо). Во второй раз - в 2006-м (Турин). Игры 2026 года объединят городскую динамику Милана с красотой горных трасс Кортины.

Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.

Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.

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