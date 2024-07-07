Украина будет в НАТО, это не обсуждается, - президент Эстонии

Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров во время саммита, ведь ее движение к членству является необратимым.
Об этом заявил президент Эстонии Алас Карис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
На пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Карис отметил, что важнейшими темами саммита НАТО будет эффективная и долгосрочная поддержка Украины во время текущей горячей фазы войны и после нее, а также усиление оборонных возможностей НАТО.
"НАТО должно послать сильный сигнал о том, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Членство Украины в НАТО не может быть предметом переговоров, ее движение к членству необратимо", - сказал президент Эстонии.
Он подчеркнул, что в истории есть немало уроков по поводу того, что умиротворение агрессоров обеспечивает лишь временный мир.
"Если не уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, это лишь приведет к новым и худшим войнам в будущем. Россия и другие агрессоры в результате этого будут чувствовать себя более уверенно... Единственная стратегия, которая сейчас может сработать - предоставлять Украине как можно большую поддержку", - отметил Карис.
Напомним, что с 9 по 11 июля в Вашингтоне состоится саммит НАТО. Одним из главных вопросов повестки дня встречи 32 лидеров государств-членов будет Украина.
Как стало известно, на саммите может быть принято решение об усилении украинской противовоздушной обороны, а также будет обсуждаться будущее членство Украины в Альянсе.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вашингтоне также планируется согласовать значительный пакет помощи для Украины.
Кроме того, на полях саммита возможна встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Во всяком случае, к такой встрече идет подготовка в Белом доме.
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