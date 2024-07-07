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Україна буде в НАТО, це не обговорюється, - президент Естонії

Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Членство України в НАТО не може бути предметом переговорів під час саміту, адже її рух до членства є незворотнім.

Про це заявив президент Естонії Алас Каріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

На пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою Каріс зазначив, що найважливішими темами саміту НАТО буде ефективна та довгострокова підтримка України під час поточної гарячої фази війни та після неї, а також посилення оборонних спроможностей НАТО. 

"НАТО має надіслати сильний сигнал про те, що буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно. Членство України у НАТО не може бути предметом переговорів, її рух до членства є незворотнім", – сказав президент Естонії. 

Він підкреслив, що в історії є чимало уроків з приводу того, що умиротворення агресорів забезпечує лише тимчасовий мир.

"Якщо не поважати територіальну цілісність і суверенітет України, це лише призведе до нових і гірших воєн у майбутньому. Росія та інші агресори внаслідок цього будуть почуватися більш впевнено… Єдина стратегія, яка зараз може спрацювати - надавати Україні якомога більшу підтримку", - зазначив Каріс. 

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, що з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна.

Як стало відомо раніше, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. У всякому випадку, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.

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