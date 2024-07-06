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У Байдена работают над встречей с Зеленским на саммите НАТО, - Белый дом

Вашингтон, Суббота 06 июля 2024 15:09
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У Байдена работают над встречей с Зеленским на саммите НАТО, - Белый дом Фото: Джо Байден и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

У президента США Джо Байдена работают над организацией встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Она может пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расшифровку брифинга высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, 9 июля Байден встретится с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине альянса. В среду, 10 июля, на саммите он поприветствует Швецию как нового члена НАТО, на вечер запланирован совместный ужин в Белом доме.

В четверг, 11 июля, пройдут встречи с ЕС и партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. Во второй половине дня состоится заседание Совета НАТО-Украина.

После этого Байден проведет мероприятия с участием почти 20 союзников и партнеров, которые уже подписали соглашения о безопасности с Украиной.

"И хотя у президента будет довольно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся", - добавил чиновник.

Отметим, по состоянию на сегодня украинская сторона официально не говорила о поездке Зеленского в Вашингтон.

Ожидания Украины от саммита НАТО

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что надеется на мощные результаты по итогам саммита НАТО.

"Как мы обещали, должны усилить ПВО в два раза в течение лета", - добавил он.

Он также поблагодарил США "за еще один шаг для укрепления нашей ПВО", анонсировал новые решения, но не вдаваясь в детали.

Как заявили в Белом доме, на следующей неделе будут новые заявления по F-16 для Украины.

Также сообщалось, что на саммите страны-союзники подтвердят, что будущее Украины в НАТО, а также сделают ряд заявлений, которые станут "частью мостика" к членству в Альянсе.

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