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Президент Финляндии рассказал, как НАТО относится к ударам Украины по России

02:24 07.07.2026 Вт
3 мин
По словам президента Финляндии, это изменило стратегическое мышление даже в США
aimg Екатерина Коваль
Президент Финляндии рассказал, как НАТО относится к ударам Украины по России Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
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Украина сейчас находится в лучшей позиции за все время войны, это стало возможным благодаря усиленным ударам вглубь территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александра Стубба для Financial Times.

Насколько сильна позиция Украины

"Сейчас мы в достаточно хорошей ситуации в отношении Украины, потому что все, включая наших американских друзей, видят, что Украина сейчас доминирует на поле боя", - отметил Стубб.

Он добавил, что Украина находится в лучшей позиции - военно, политически и финансово - чем когда-либо за время войны, и именно поэтому в России сейчас наблюдается "беспокойная активность".

Ситуация на фронте

Наступление русской армии в это время замедлилось до кровавого позиционного противостояния с огромными потерями. По данным финской организации Black Bird Group, в июне Россия потеряла около 9 квадратных километров территории в Украине, впервые с 2023 зафиксированы чистые территориальные потери РФ.

"Наше видение таково, что Россия не завершит эту войну из-за потерь на поле боя... Речь идет об изменении общественного мнения. И общественное мнение в России сейчас меняется", - пояснил Стубб.

Почему НАТО поддерживает удары

"Я думаю, что все лидеры НАТО понимают, почему Украина это делает", - заявил Стубб в преддверии саммита альянса в Анкаре. По его словам, все союзники убеждены в необходимости продолжать наращивать давление на Россию.

Украинская кампания глубоких ударов, по словам президента, изменила стратегическое мышление США по поводу войны и укрепила переговорную позицию Киева.

Опасения по поводу ядерной эскалации

Стубб отметил, что Китай и часть союзников по НАТО сначала опасались дальнобойных ударов Украины из-за возможной эскалации со стороны Москвы.

"Шаги эскалации всегда возможны, и мы рассматриваем разные сценарии", - сказал он, добавив, что во время встречи с главой МИД Китая Ван Й получил твердый ответ о недопустимости ядерной эскалации.

Что с членством Украины в НАТО

Дискуссию о вступлении Украины в НАТО отложили до возможного прекращения огня. Впрочем, Стубб подчеркнул, что интеграция оборонной промышленности Украины с альянсом - самый быстрый способ приблизить страну к членству.

"Если бы у меня был выбор, мы сделали бы Украину членом НАТО немедленно", - отметил президент, добавив, что НАТО нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в НАТО.

Напомним, в конце июня президент Финляндии подписал поправки к закону о ядерной энергетике, позволяющие ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны.

При этом сам Стубб заявлял, что Финляндия должна быть полноправным членом НАТО без ограничений, однако не планирует размещать ядерное оружие на собственной территории.

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