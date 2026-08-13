Генштаб подтвердил поражение НПЗ "Газпрома" в Башкортостане

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В ночь на 13 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в городе Салават, Башкортостан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и пресс-службу Сил беспилотных систем.

НПЗ поразили операторы 1-го отдельного центра ССС с другими составляющими Сил обороны Украины. На территории предприятия зафиксирован пожар. Расстояние до государственной границы Украины - около 1 300 км. "Газпром нефтехим Салават" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ. Мощность переработки углеводородного сырья - до 10 млн тонн в год. Предприятие производит, в частности, автомобильные бензины, дизельное горючее, мазут, битум, полиэтилен и другие нефтепродукты и полимеры. Он задействован в обеспечении русской оккупационной армии.