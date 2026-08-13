НПЗ в Орске остановили на полгода и "готовятся к худшему сценарию"
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов, а на восстановление оборудования может уйти до полугода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.
"Готовимся к худшему сценарию": заявление властей
"Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию", - написал Солнцев 13 августа.
По его словам, поразительные элементы повредили ключевую инфраструктуру предприятия. Восстановить ее невозможно. Из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может растянуться до полугода.
Что это за завод
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в состав компании Forteinvest. Проектная мощность завода составляет 5,76 миллиона тонн нефти в год, это примерно 115 200 баррелей в сутки.
В 2024 году завод переработал 4,2 миллиона тонн сырой нефти. Из этого сырья там произвели:
- 1,8 миллиона тонн дизельного горючего;
- 600 тысяч тонн бензина;
- 500 тысяч тонн битума;
- 200 тысяч тонн мазута.
Из-за ситуации на заводе поставки горючего в Оренбургской области усложнились. На заправках приоритет предоставляют спецтранспорт, а водителям предлагают запастись терпением.
Атака дронов на Орск: хронология событий
Напомним, утром 11 августа дроны атаковали Оренбургскую область и на одном из промышленных предприятий региона вспыхнул пожар.
Той же ночью огонь охватил сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода России – Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске.
По информации OSINT-каналов, на орском заводе после взрывов вспыхнул масштабный пожар.
Как сообщало РБК-Украина, уже 12 августа источники в отрасли рассказали, что завод полностью остановил переработку нефти из-за повреждений установок.