ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НПЗ в Орске остановили на полгода и "готовятся к худшему сценарию"

13:09 13.08.2026 Чт
2 мин
Почему восстановление завода - сверхсложная задача для местных властей?
aimg Елена Чупровская
НПЗ в Орске остановили на полгода и "готовятся к худшему сценарию" Фото: пожар после атаки на завод (t.me_exilenova_plus)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью остановил работу после пожара, вызванного атакой дронов, а на восстановление оборудования может уйти до полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева.

"Готовимся к худшему сценарию": заявление властей

"Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию", - написал Солнцев 13 августа.

По его словам, поразительные элементы повредили ключевую инфраструктуру предприятия. Восстановить ее невозможно. Из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может растянуться до полугода.

Что это за завод

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в состав компании Forteinvest. Проектная мощность завода составляет 5,76 миллиона тонн нефти в год, это примерно 115 200 баррелей в сутки.

В 2024 году завод переработал 4,2 миллиона тонн сырой нефти. Из этого сырья там произвели:

  • 1,8 миллиона тонн дизельного горючего;
  • 600 тысяч тонн бензина;
  • 500 тысяч тонн битума;
  • 200 тысяч тонн мазута.

Из-за ситуации на заводе поставки горючего в Оренбургской области усложнились. На заправках приоритет предоставляют спецтранспорт, а водителям предлагают запастись терпением.

Атака дронов на Орск: хронология событий

Напомним, утром 11 августа дроны атаковали Оренбургскую область и на одном из промышленных предприятий региона вспыхнул пожар.

Той же ночью огонь охватил сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода России – Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае и предприятие в Орске.

По информации OSINT-каналов, на орском заводе после взрывов вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщало РБК-Украина, уже 12 августа источники в отрасли рассказали, что завод полностью остановил переработку нефти из-за повреждений установок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НПЗ Российская Федерация
Новости
В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине
В поезде было 340 человек: как выглядит рейс, который атаковал дрон на Одесщине
Аналитика
Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый тренд или нишевый эксперимент: почему девелоперы ушли в доходную недвижимость