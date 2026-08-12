Россия начала импортировать бензин из Индии из-за ударов Украины по НПЗ, - Bloomberg
Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита горючего, возникшего после серии ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, первая партия индийского бензина прибыла в Россию 5 августа. Поставщиком стала компания Nayara Energy, акционером которой является российская "Роснефть".
Топливо транспортировали связанными с Россией танкерами из-за перевалки у побережья Египта.
Аналитики отмечают, что эти поставки вместе с постоянным импортом из Белоруссии и других соседних стран свидетельствуют о серьезном дисбалансе на российском рынке бензина.
По оценке EA Analytics, в июле российские НПЗ перерабатывали около 3,6 млн баррелей сырой нефти в сутки - примерно на треть меньше сезонной нормы. На прошлой неделе украинские удары коснулись пяти нефтеперерабатывающих предприятий, а на этой неделе - по меньшей мере две.
Из-за проблем с внутренним обеспечением Москва запретила экспорт бензина и дизельного горючего, пытаясь обеспечить собственный рынок.
Поставки из Индии осуществляются по сложному маршруту. По данным Bloomberg, один из российских танкеров скачал 42 тысячи тонн бензина на индийском НПЗ в Вадинаре 18 июня.
Затем груз перегрузили на другое судно в египетском порту Дамиетта, после чего бензин доставили в Россию.
Kpler зафиксировал еще несколько подобных поставок, что может свидетельствовать о продлении схемы импорта индийского горючего в Россию.
Россия выпрашивала бензин в Индии
Напомним, в июле мы сообщали, что крупнейшие российские энергетические компании обратились к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой увеличить поставки бензина из-за последствий украинских ударов по НПЗ.
Известно, что украинские дальнобойные удары вывели из строя 43% мощностей российских НПЗ.