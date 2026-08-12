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Россия начала импортировать бензин из Индии из-за ударов Украины по НПЗ, - Bloomberg

09:03 12.08.2026 Ср
2 мин
Первая партия индийского бензина прибыла в РФ на прошлой неделе
aimg Татьяна Степанова
Россия начала импортировать бензин из Индии из-за ударов Украины по НПЗ, - Bloomberg Фото: Россия начала импортировать бензин из Индии из-за ударов Украины по НПЗ (Getty Images)
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Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита горючего, возникшего после серии ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, первая партия индийского бензина прибыла в Россию 5 августа. Поставщиком стала компания Nayara Energy, акционером которой является российская "Роснефть".

Топливо транспортировали связанными с Россией танкерами из-за перевалки у побережья Египта.

Аналитики отмечают, что эти поставки вместе с постоянным импортом из Белоруссии и других соседних стран свидетельствуют о серьезном дисбалансе на российском рынке бензина.

По оценке EA Analytics, в июле российские НПЗ перерабатывали около 3,6 млн баррелей сырой нефти в сутки - примерно на треть меньше сезонной нормы. На прошлой неделе украинские удары коснулись пяти нефтеперерабатывающих предприятий, а на этой неделе - по меньшей мере две.

Из-за проблем с внутренним обеспечением Москва запретила экспорт бензина и дизельного горючего, пытаясь обеспечить собственный рынок.

Поставки из Индии осуществляются по сложному маршруту. По данным Bloomberg, один из российских танкеров скачал 42 тысячи тонн бензина на индийском НПЗ в Вадинаре 18 июня.

Затем груз перегрузили на другое судно в египетском порту Дамиетта, после чего бензин доставили в Россию.

Kpler зафиксировал еще несколько подобных поставок, что может свидетельствовать о продлении схемы импорта индийского горючего в Россию.

Россия выпрашивала бензин в Индии

Напомним, в июле мы сообщали, что крупнейшие российские энергетические компании обратились к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой увеличить поставки бензина из-за последствий украинских ударов по НПЗ.

Известно, что украинские дальнобойные удары вывели из строя 43% мощностей российских НПЗ.

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