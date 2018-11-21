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В "Укравтодорі" констатували відсутність обмежень руху на дорогах держзначення

Новини » Інфраструктура    21.11.2018 - 17:54
В "Укравтодорі" констатували відсутність обмежень руху на дорогах держзначення
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Акції власників "євроблях" завершилися, разом з тим, триває акція протесту жителів Сміли

Рух транспорту по автодорогах державного значення, який було заблоковано через протест власників "євроблях", здійснюється без обмежень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" у Facebook.

Як зазначається, станом на 17:00 21 листопада акції протестів учасників ГО "Авто Євро Сила" завершились по всій Україні, рух транспорту здійснюється без обмежень.

Разом з тим, в "Укравтодорі" додали, що у Черкаській області з 19 листопада триває акція протесту жителів Сміли, протестувальники перекрили виїзд зі Сміла в напрямку Києва. Вимоги протестувальників - незгода з встановленими тарифами на газопостачання в м. Сміла.

В &quot;Укравтодорі&quot; констатували відсутність обмежень руху на дорогах держзначення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власники автівок з іноземною реєстрацією заявили, що припиняють свою акцію. Сьогодні, 21 листопада, активісти призупинили блокування доріг в Україні.

Зазначимо, відповідне рішення активісти прийняли після заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо рішення про розблокування всіх трас, які перекрили власники "євроблях".

Зазначимо, 19 листопада жителі Сміли перекрили дороги, вимагаючи від НАК "Нафтогаз" підписати договір на отримання газу за справедливими тарифами. 

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