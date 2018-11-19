У Смілі активісти перекрили дороги, оголосивши безстрокову акцію протесту

Фото: перекриття доріг у Смілі (Facebook/Ілля Слободяник)

Жителі міста вимагають від "Нафтогазу" підписати договір на отримання газу за "адекватними цінами"

Жителі Сміли Черкаської області перекрили дороги, вимагаючи від НАК "Нафтогаз" підписати договір на отримання газу за справедливими тарифами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Сміла.ua.

Як зазначається, активісти оголосили безстрокову акцію. Громадські організації спільно з АТОвцями підвезли на контрольний пункт при виїзді зі Сміли в бік Костянтинівки палатку, буржуйку та гори шин.

Місцевий активіст Ілля Слободяник у Facebook повідомив, що у місті перекрили три автодороги. Жителі Сміли вирішили, що акція триватиме аж до підписання договору.

"Сміляни перекрили дорожній рух на виїзді зі Сміли в сторону Балаклеї.

Також перекриті дороги в сторону Черкас та за міською лікарнею на Загреблі.

Акція триватиме до підписання договору на газ з "Нафтогазом" по адекватній ціні та без нав'язування Смілі чужих приватних боргів (борг Смілаенергоінвесту). Сміляни, долучайтесь!", - написав Слободяник.

Позицію протестувальників підтримав і міський голова Олексій Цибко. Водночас він закликав не перекривати рух безстроково.

"Я хочу звернутися до вас із пропозицією не перекривати рух безстроково, адже ми паралізуємо фактично центр України. Тепло дали. Я розумію, що ми повинні знайти дипломатичне рішення з НАК "Нафтогаз"", - заявив Цибко.

Він також додав, що місто не погодиться виплачувати чужі борги і заплатить лише за той газ, який спожили жителі Сміли.

"Позиція одна, ми заплатимо за те, що взяли. Ні копійки більше. Ніякі штрафи, пені, ніяких боргів "Енергоінвесту" на Смілу не повісити... ні громада, ні я як представник цієї громади не підпишеться на ці умови", - сказав міський голова.

Фото: блокпости у місті (Facebook/Ілля Слободяник)

Зазначимо, депутати міської ради Сміли вважають, що "Нафтогаз" свідомо зволікає з укладанням договору та очікує, що місто візьме на себе борги приватного підприємства ТОВ "Сміла Енергоінвест".

Нагадаємо, станом на 18 листопада, всі житлові будинки та об'єкти інфраструктури Сміли підключили до опалення.

Зазначимо, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла у Смілі було відкрито кримінальне провадження.