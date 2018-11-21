В "Укравтодоре" констатировали отсутствие ограничений движения на дорогах госзначения

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Акции владельцев "евроблях" завершились, вместе с тем, продолжается акция протеста жителей Смелы

Движение транспорта по автодорогам государственного значения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев "евроблях", осуществляется без ограничений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 17:00 21 ноября акции протестов участников ГО "Авто Евро Сила" завершились по всей Украине, движение транспорта осуществляется без ограничений.

Вместе с тем, в "Укравтодоре" добавили, что в Черкасской области с 19 ноября продолжается акция протеста жителей Смелы, протестующие перекрыли выезд из Смела в направлении Киева. Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в г. Смела.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заявили, что прекращают свою акцию. Сегодня, 21 ноября, активисты приостановили блокирование дорог в Украине.

Отметим, соответствующее решение активисты приняли после заявления министра внутренних дел Арсена Авакова относительно решения по разблокировке всех трасс, которые перекрыли владельцы "евроблях".

Отметим, 19 ноября жители Смелы перекрыли дороги, требуя от НАК "Нафтогаз" подписать договор на получение газа по справедливым тарифам.