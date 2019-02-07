В "Укравтодорі" розповіли про терміни закінчення ремонту траси Київ-Чернігів

Фото: ремонт доріг (ukravtodor.gov.ua)

Трасу відремонтують за кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ

Україна залучить в 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закатати в асфальт: які траси влади відремонтують в 2019 році за 50 млрд гривень".

Як повідомив РБК-Україна радник голови "Укравтодору" Олександр Кава, з масштабних проектів це і капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

"Це дворічний проект. В цьому році буде завершена велика частина робіт. Відповідно, вже в 2019 році здебільшого напрямку Київ-Чернігів можна буде їхати сучасною швидкісною дорогою", - повідомив він.

Також у 2019 році планується введення в експлуатацію трьох об'їздів навколо населених пунктів, в тому числі Полтави, на трасі М-03 Київ-Полтава.

В "Укравтодорі" уточнили, що за рахунок заощаджених коштів за проектом ремонту під'їздів до Києва, який реалізовувався під чемпіонат "Євро-2012", планується капітально відремонтувати частину дороги М-05 від Білої Церкви у напрямку до Черкаської області. І в результаті, за рахунок ремонту інших дільниць у межах проект GО Highway, у цьому році траса Київ-Одеса від столиці до межі з Черкаською областю буде повністю відремонтована, сподіваються у відомстві.

"Укравтодор" обговорює з МФО проекти, кредитні угоди по яких, ймовірно, будуть підписані у цьому році - будівництво північного об'їзду Львова та ремонт дороги Київ-Одеса у Черкаській області. Також вже підписані договори з будівництва північного об'їзду Тернополя, яке буде фінансуватися за грантові та кредитні кошти.

Як повідомляло РБК-Україна, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у листопаді 2018 року підписало контракт з азербайджанською компанією AzVirt на капітальний ремонт дороги М-01 на ділянці Київ - Кіпті протяжністю 80 км. Загальна вартість контракту 131,55 млн євро (без ПДВ). Термін виконання робіт - 730 днів. Капітальний ремонт траси М-01 виконується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

У серпні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив про намір взяти кредит ЄБРР та ЄІБ у сумі 160 млн євро на ремонт ділянки Київ-Кіпті. За його словами, ремонт повинен початися навесні 2019 року.