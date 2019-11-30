ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара за січень-листопад впав на 13,2%

Новини » Фінанси     30.11.2019 - 11:32
Курс долара за січень-листопад впав на 13,2%
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники валюти втратили 365 гривень на кожній сотні доларів

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Про це свідчать дані НБУ.

Так, на 29 листопада 2019 року НБУ встановив курс на рівні 2403,5575 гривень за 100 доларів, що на 365,2689 гривень менше, ніж на 31 грудня 2018 року (2768,8264 гривень за 100 доларів).

Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8%.

Курс долара за січень-листопад впав на 13,2%

bank.gov.ua

Варто відзначити, що на 2 грудня НБУ встановив офіційний курс на рівні 2397,2276 гривень за 100 доларів. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада схвалила держбюджет на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) рекомендує в умовах плаваючого валютного курсу власникам бізнесу і фінансовим директорам звернути увагу на інструменти хеджування, які вже доступні в Україні.

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку в 1,5 рази Курс трохи знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривніобмен валют
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся