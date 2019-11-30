Курс долара за січень-листопад впав на 13,2%

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Власники валюти втратили 365 гривень на кожній сотні доларів

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Про це свідчать дані НБУ.

Так, на 29 листопада 2019 року НБУ встановив курс на рівні 2403,5575 гривень за 100 доларів, що на 365,2689 гривень менше, ніж на 31 грудня 2018 року (2768,8264 гривень за 100 доларів).

Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8%.

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Варто відзначити, що на 2 грудня НБУ встановив офіційний курс на рівні 2397,2276 гривень за 100 доларів. Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада схвалила держбюджет на 2020 рік, в якому закладений середньорічний курс гривні до долара на рівні 27 грн/долар і 27,5 грн/долар на кінець року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) рекомендує в умовах плаваючого валютного курсу власникам бізнесу і фінансовим директорам звернути увагу на інструменти хеджування, які вже доступні в Україні.