Кабмін змінив умови передоплати за бюджетні кошти

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

У залежності від цілей передплата може здійснюватися в строки від 3 до 24 місяців

Кабінет міністрів України на засідання 4 грудня схвалив постанову щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, документом визначаються систематизовані випадки авансування за бюджетні кошти:

не більше 3 місяців - товари, роботи і послуги за поточними видатками;

не більше 12 місяців - товари, роботи і послуги за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичні видання;

не більше 24 місяців - товари, роботи і послуги за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов'язань, а також товари, роботи і послуги, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Згідно з постановою, головні розпорядники повинні визначати розмір та строк попередньої оплати в межах строків, визначених у постанові, кількість платежів з попередньої оплати (етапність).

Постановою визначається, що закордонні дипломатичні установи (розпорядники) передбачають попередню оплату відповідно до рішення МЗС, як головного розпорядника.

Також Кабмін визнав такою, що втратила чинність, постанову уряду від 23.04.2014 № 117 та передбачив можливість здійснення розрахунків за договорами, бюджетні зобов’язання за яким взяті на облік у Казначействі, до повного виконання цих договорів.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-листопад 2019 року склали 899 745,7 млн грн, що на 5,9% або на 55 970,5 млн грн менше плану (955 716,2 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України вирішив провести перерозподіл джерел фінансування загального фонду державного бюджету через невиконання плану з приватизації у 2019 році. Згідно з розпорядженням, збільшується фінансування держбюджету за кодом "Запозичення" на суму 16,4 млрд грн.