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Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - МОЗ

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 22:30
Україну чекає друга хвиля коронавірусу, якщо скасувати карантин занадто рано, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (Facebook)

Уряд розглядає виключно поетапне зняття карантину

Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань на коронавірус у разі передчасної відміни карантину. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, завдяки вчасно вжитим обмеженням Україні вдалося уникнути великої кількості заражень і зараз ситуація із захворюваністю в цілому контрольована, уряд готується до поетапного повернення до нормального життя до літа.

"Ми не можемо відкрити зараз все і поставити під загрозу все населення України, бо тут же відбудеться великий спалах і пік цієї хвороби", - пояснив Степанов.

Він додав, що навіть після скасування карантину залишаться "деякі речі, яких нам все одно доведеться дотримуватися, наприклад, все, що пов'язано з особистою гігієною, засобами захисту і що стосується рукостискань".

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин допоміг Україні уникнути серйозного пікового стрибка захворюваності на COVID-19. На думку голови МОЗ, якщо люди продовжать дотримуватися карантину, то піку коронавіруса в Україні не станеться.

Як повідомляло РБК-Україна, за добу коронавірусом заразилися 540 українців. Загальна кылькысть випадків COVID-19 перевищила 10 тис. осіб.

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