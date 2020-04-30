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Зеленський доручив підготувати план виходу з карантину

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 15:46
Зеленський доручив підготувати план виходу з карантину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив про необхідність "правильно вийти з карантину"

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати план виходу з карантину в Україні. Про це він заявив на нараді з представниками Кабінету міністрів та профільних відомств, передає сайт президента.

На нараді обговорювалося, що Україна поступово збільшує кількість тестувань на коронавірус. Також було наголошено на необхідності розробки плану виходу з режиму карантину.

"Ми ще не подолали коронавірус повністю, але вже маємо думати, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава повинна забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки", - підкреслив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вже працює над механізмами щодо ослаблення карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада вимагає від представників уряду роз'яснень з приводу анонсованого плану адаптивного карантину.

Відзначимо, адаптивний карантин передбачає, що в разі спалаху COVID-19 будуть посилюватися карантинні обмеження в окремих регіонах, а не по всій Україні. Такі кроки плануються після 11 травня.

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