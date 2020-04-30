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Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Минздрав

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 22:30
Украину ждет вторая волна коронавируса, если отменить карантин слишком рано, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (Facebook)

Правительство рассматривает исключительно поэтапное снятие карантина

Украина рискует попасть под вторую волну заболеваний коронавирусом в случае преждевременной отмены карантина. Об этом в интервью Reuters заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, благодаря вовремя введенным ограничениям Украине удалось избежать большого количества заражений и сейчас ситуация с заболеваемостью в целом контролируемая, правительство готовится к поэтапному возвращению к нормальной жизни к лету.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил Степанов.

Он добавил, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин помог Украине избежать серьезного пикового скачка заболеваемости COVID-19. По мнению главы Минздрава, если люди продолжат придерживатся карантина, то пика коронавируса в Украине не произойдет.

Как сообщало РБК-Украина, за сутки коронавирусом заразились 540 украинцев. Общее число случаев COVID-19 превысило 10 тыс. человек.

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