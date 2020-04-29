У МОЗ заявили, що Україна уникла піку коронавірусу

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Україні вдалося уникнути різкого стрибка захворювань

Україна обійшла пік зараження коронавірусом завдяки введеним карантинних обмеженням. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, різкого стрибка захворювань не сталося, і зараз Україна вже знаходиться на плато, яке, тим не менш, може бути довшим, ніж у країнах, де був зареєстрований пік заражень.

"Карантин допоміг нам уникнути серйозного пікового стрибка епідемії, ми вже перебуваємо на плато, розтягуючи його в часі, тому воно може бути значно довшим, ніж у країнах ЄС. У них був стрибок, плато і пішло на зниження. У нас не було стрибка, почалося плато, і воно може бути тривалим", - зазначив Ляшко.

Він також зазначив, що, незважаючи на зростання випадків інфікування, існує нестійка тенденція до зниження захворюваності вірусом.

"Стрімкого поширення вірусу не сталося, фіксуємо зростання числа нових випадків, з урахуванням тих, хто одужав і помер, і воно не перевищує 10%. Щодня у нас стабільні показники і коливання в межах 5% приросту. Це ще не стійка тенденція до зниження. Плато може бути тривалим, але ми потихеньку будемо відпускати карантинні заходи, щоб запрацювала економіка", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів наступного тижня ухвалить низку рішень щодо ослаблення карантину з 11 травня. Серед кроків, зокрема, розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину - в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.

Станом на ранок 29 квітня, в Україні було зафіксовано 9 866 випадків COVID-19. За добу захворіли 456 українців.