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Піку коронавірусу не буде: у МОЗ назвали умову

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 10:28
Піку коронавірусу не буде: у МОЗ назвали умову
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Зараз важливо уникнути піку захворюваності і це вдається зробити завдяки карантинним заходам

Глава МОЗ Максим Степанов впевнений, що піку коронавірусу в Україні не буде, якщо люди будуть дотримуватися карантину. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що зараз важливо уникнути піку захворюваності і це вдається зробити завдяки карантинним заходам.

"Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності, коли система охорони здоров'я не може впоратися з потоком хворих", - сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна минула пік коронавірусу.

Крім того, експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно доведеться на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Відзначимо, в середньому хід хвороби COVID-19 від моменту виявлення до негативного тесту, тобто одужання, триває 18-21 день. А 11 померлих мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями.

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Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановзаражениекарантин
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