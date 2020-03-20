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В Україну повертаються громадяни з ще одного круїзного лайнера

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:18
В Україну повертаються громадяни з ще одного круїзного лайнера
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Тридцять українців чекають на чартерний рейс до України

Сьогодні, 20 березня, тридцять українських громадян із круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються в Україну через спалах коронавірусу в світі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Як повідомляється, 30 українських громадян які є членами екіпажу лайнера Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбула, де вони чекають на чартерний рейс до України. Компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на авіарейс "Стамбул - Одеса".

Нагадаємо, в Україну евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 українців на тлі спалаху пандемії коронавірусу в світі.

Також всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади через коронавірус, повернулися додому.

Разом з тим, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. За його словами, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.

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