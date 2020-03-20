В Україну повертаються громадяни з ще одного круїзного лайнера

Тридцять українців чекають на чартерний рейс до України
Сьогодні, 20 березня, тридцять українських громадян із круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються в Україну через спалах коронавірусу в світі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).
Як повідомляється, 30 українських громадян які є членами екіпажу лайнера Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбула, де вони чекають на чартерний рейс до України. Компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на авіарейс "Стамбул - Одеса".
Нагадаємо, в Україну евакуаційними поїздами з Польщі повернулися понад 1150 українців на тлі спалаху пандемії коронавірусу в світі.
Також всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади через коронавірус, повернулися додому.
Разом з тим, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. За його словами, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.