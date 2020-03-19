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Україна сьогодні поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 14:49
Україна сьогодні поверне всіх громадян, які перебували на карантині в Єгипті
Ілюстративне фото (літак Pixabаy)

Упродовж сьогоднішнього для до Києва прибуватимуть 830 українців

Сьогодні, 19 березня, всі громадяни України, які перебували на карантині в готелях єгипетських курортних міст Шарм-ель-Шейху та Хургади через коронавірус, повернуться додому. Про це повідомляє МЗС України в Twitter.

Як повідомляється, упродовж сьогоднішнього для до Києва прибуватимуть 830 українців, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади. Вони пройдуть необхідні контрольні процедури в аеропортах.

Також зазначається, що станом на 11:00 19 березня уже 16 269 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху та 2352 з Хургади.

Нагадаємо, а території Чернівецької області знаходиться 1,5 тисячі осіб, які протягом останніх двох тижнів повернулися з країн, де активно поширювався коронавірус. Осачук зазначив, що доручення Чернівецької ОДА виконали всі, за винятком міста Чернівці.

Також міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що до кінця поточного тижня планується евакуювати 90% українців, які знаходяться за кордоном і виявили бажання повернутися. За його словами, вже понад 30 тисяч українців повернулися на територію країни.

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