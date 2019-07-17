ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 11:56
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

17-18 липня у більшості областях України очікується висока пожежна небезпека

Сьогодні, 17 липня, в Україні утримається пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на більшості території країни переважатиме надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

"17-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 17 липня погіршиться у східній, південній та частково центральній частинах країни, температура повітря +26. За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі та грози накриють східну частину країни, де вдень очікується +22+24, а вночі +13+15. На півдні та в центрі країни також дощі. Температура повітря вдень +22+24, а вночі +12+14. Очікується погіршення погоди також у Житомирській та Вінницькій областях. Натомість, у західній частині країни сьогодні мінлива хмарність та невеликі опади.

Як повідомляло РБК-Україна, за данними синоптика Наталки Діденко, з 19 липня температура повітря відчутно підвищиться. 

 

 

Завтра в Україні очікуються дощі з грозами Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні
Новини України Гідрометцентрпожарная опасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся