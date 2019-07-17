Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

17-18 липня у більшості областях України очікується висока пожежна небезпека

Сьогодні, 17 липня, в Україні утримається пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що на більшості території країни переважатиме надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу.

"17-18 липня у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей буде надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 17 липня погіршиться у східній, південній та частково центральній частинах країни, температура повітря +26. За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі та грози накриють східну частину країни, де вдень очікується +22+24, а вночі +13+15. На півдні та в центрі країни також дощі. Температура повітря вдень +22+24, а вночі +12+14. Очікується погіршення погоди також у Житомирській та Вінницькій областях. Натомість, у західній частині країни сьогодні мінлива хмарність та невеликі опади.

Як повідомляло РБК-Україна, за данними синоптика Наталки Діденко, з 19 липня температура повітря відчутно підвищиться.