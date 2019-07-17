ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну накриють дощі з грозами

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 08:00
Україну накриють дощі з грозами
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Львіській області вночі очікується +9+11

Погода в Україні 17 липня погіршиться у східній, південній та частково центральній частинах, температура повітря +26. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі та грози накриють східну частину країни, де вдень очікується +22+24, а вночі +13+15. На півдні та в центрі країни також дощі. Температура повітря вдень +22+24, а вночі +12+14. Очікується погіршення погоди також у Житомирській та Вінницькій областях.

Натомість, у західній частині країни сьогодні мінлива хмарність та невеликі опади.  Температура повітря вдень досягне +24, а вночі +10+12. У Львіській області вночі очікується +9+11. На півдні країни дощі з грозами і температура повітря вдень +24+26, а вночі очікується +15+17.

Україну накриють дощі з грозами

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у столиці сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень +21+23, а вночі +12+14.

Україну накриють дощі з грозами

Синоптики застерігають щодо пожежної небезпеки у найближчі дні Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека
Новини України дождигрозаПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся