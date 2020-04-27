ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пояснив, як буде відбуватися евакуація українців з-за кордону

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 18:36
Зеленський пояснив, як буде відбуватися евакуація українців з-за кордону
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Після прибуття частина українців відправиться на обо’язкову самоізоляцію, частина - на обсервацію

Евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами буде відбуватись поступово та контрольовано. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, повернення українців буде відбуватись у форматі до 4 літаків на добу, а всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на 2 групи.

"Перша - це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обо’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Він допоможе медикам та поліцейським контролювати процес. Інша частина громадян, близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію у класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях", - пояснив Зеленський.

Раніше Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому внаслідок пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що сьогодні з з Маямі (США) в Україну вилетів вже четвертий комерційний спецрейс. Літаком повернуться 259 українців, серед яких 119 учнів, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.

Для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів Україна евакуює застряглих у Швеції українців
Новини України Володимир Зеленськийевакуація
News
On Top