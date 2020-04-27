Зеленський пояснив, як буде відбуватися евакуація українців з-за кордону

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Після прибуття частина українців відправиться на обо’язкову самоізоляцію, частина - на обсервацію

Евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами буде відбуватись поступово та контрольовано. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, повернення українців буде відбуватись у форматі до 4 літаків на добу, а всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на 2 групи.

"Перша - це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обо’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Він допоможе медикам та поліцейським контролювати процес. Інша частина громадян, близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію у класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях", - пояснив Зеленський.

Раніше Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних рейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому внаслідок пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що сьогодні з з Маямі (США) в Україну вилетів вже четвертий комерційний спецрейс. Літаком повернуться 259 українців, серед яких 119 учнів, які перебували в США за американською освітньою програмою FLEX.