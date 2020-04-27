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Для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 16:28
Для евакуації українців готують ще 20 спецрейсів
Ілюстративне фото (facebook.com/skyup.aero)

Пасажири будуть зобов'язані пройти двотижневу обсервацію

Для евакуації українців через пандемію коронавірусу готують ще 20 спеціальних рейсів. Про це йдеться в повідомленні авіаперевізника SkyUp.

Повідомляється, що компанія виконає ще 20 нерегулярних комерційних рейсів, якими українці та іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території України, зможуть повернутися з-за кордону.

При цьому іноземці, які перебувають в Україні, можуть скористатися цими рейсами для повернення до країни свого громадянства.

Станом на 27 квітня заплановано наступні рейси:

  • 28.04.2020 - Стокгольм, Неаполь
  • 30.04.2020 - Ларнака
  • 01.05.2020 - Дюссельдорф
  • 02.05.2020 - Париж, Лісабон, Цюріх
  • 04.05.2020 - Франкфурт, Мілан, Тараз
  • 06.05.2020 - Аліканте, Осло, на Гоа
  • 07.05.2020 - Мале, Коломбо
  • 08.05.2020 - Прага, Тель-Авів, Коломбо
  • 10.05.2020 - Делі, Франкфурт

Актуальний розклад доступний на сайті SkyUp в розділі "Спеціальні рейси", квитки можна придбати на сайті авіаперевізника і в агентській мережі.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів України оприлюднили графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону.

До цього повідомлялося, що в четвер, 28 квітня, до України повинні доставити застрягли в Швеції громадян. Евакуація буде проводитися спеціальним рейсом Стокгольм-Київ.

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