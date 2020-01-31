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До "Борисполя" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 11:17
До "Борисполя" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

На борту знаходиться 254 пасажири та 15 членів екіпажу

Сьогодні, 31 січня в аеропорт "Бориспіль" прибуде спеціальний рейс з Китаю з 254 евакуйованими українцями на борту. Про це під час прес-брифінгу повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

Крім пасажирів на борту також знаходяться 15 членів екіпажу. За словами Кузіна, ситуація у літаку спокійна і жодних скарг на здоров’я не повідомлялося.

Він також повідомив, що, станом на ранок 31 січня, жодного підтвердженого зараження коронавірусом в Україні не було зареєстровано.

"Але ми відстежуємо будь-які повідомлення з обласних лабораторних центрів та із лікарняної мережі, які можуть бути пов’язані з подібними випадками", - повідомив Кузін.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро.Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я.

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Загалом на сьогодні у світі зафіксовано 9776 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, 213 з яких смертельні. Також зафіксовано 99 випадків захворювання у 20 країнах світу. Ще у 3 країнах за межами Китаю відбулась передача вірусу від людини до людини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перед закриттям прямого авіасполучення з Китаєм українські авіакомпанії виконають ще три рейси з цієї країни до України. Учора, 30 січня, до "Борисполя" прилетів перший літак авіакомпанії SkyUp зі 158 українцями на борту.

Кількість заражених коронавірусом наближається до 10 000 Немає підстав для обмеження подорожей через коронавірус, - ВООЗ
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