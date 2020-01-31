До "Борисполя" сьогодні прибуде літак з евакуйованими українцями з Китаю

Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

На борту знаходиться 254 пасажири та 15 членів екіпажу

Сьогодні, 31 січня в аеропорт "Бориспіль" прибуде спеціальний рейс з Китаю з 254 евакуйованими українцями на борту. Про це під час прес-брифінгу повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

Крім пасажирів на борту також знаходяться 15 членів екіпажу. За словами Кузіна, ситуація у літаку спокійна і жодних скарг на здоров’я не повідомлялося.

Він також повідомив, що, станом на ранок 31 січня, жодного підтвердженого зараження коронавірусом в Україні не було зареєстровано.

"Але ми відстежуємо будь-які повідомлення з обласних лабораторних центрів та із лікарняної мережі, які можуть бути пов’язані з подібними випадками", - повідомив Кузін.

Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Пресбрифінг у зв'язку з оголошенням ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі. Учасники: Др. Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні; Дмитро.Коваль, заступник міністра охорони здоров'я України; Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України. Довідково: ВООЗ визнала поширення 2019-nCoV надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Про це було оголошено за підсумками екстреного засідання комітету з надзвичайних ситуацій. Наразі зусилля усіх країн мають бути зосереджені на підвищенні готовності системи реагування до подій у галузі громадського здоров'я. Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Загалом на сьогодні у світі зафіксовано 9776 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, 213 з яких смертельні. Також зафіксовано 99 випадків захворювання у 20 країнах світу. Ще у 3 країнах за межами Китаю відбулась передача вірусу від людини до людини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що перед закриттям прямого авіасполучення з Китаєм українські авіакомпанії виконають ще три рейси з цієї країни до України. Учора, 30 січня, до "Борисполя" прилетів перший літак авіакомпанії SkyUp зі 158 українцями на борту.