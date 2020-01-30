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Українські авіакомпанії виконають ще три рейси з Китаю

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 15:56
Українські авіакомпанії виконають ще три рейси з Китаю
Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Пряме авіасполучення з Китаєм закривається через коронавірус

Перед закриттям прямого авіасполучення через коронавірус у Китаї очікується ще три рейси з цієї країни до України. Про це на брифінгу заявив заступник генерального директора з інженерно-технічного забезпечення міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олег Струк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перед закриттям авіасполучення з Китаєм очікується ще три рейси.

"Ми ще очікуємо три рейси МАУ і Sky Up: 31.01, 02.02 і 04.02. Після цього прямих рейсів до Китаю авіакомпаній, що базуються в "Борисполі", протягом місяця не планується", - заявив Струк.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через новий коронавірус. Зокрема, з Саньї повернулися 158 українців.

Також раніше стало відомо, передача коронавірусу від людини до людини зафіксовано в 3 країнах, крім Китаю. Зокрема, таке зараження було зареєстровано в Японії, Німеччині та у В'єтнамі. Зазначимо, кількість хворих коронавірусом в Китаї за станом на 30 січня досягло 7830 осіб.

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