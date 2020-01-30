У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Китаю українцями

Ілюстративне фото (flyuia.com)

З міста Санья додому повернулися 158 українців

В аеропорт "Бориспіль" літак, який евакуював українців з китайського острова Хайнань через новий коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Згідно з інформацією на сайті аеропорту, літак належить авіакомпанії Sky Up Airlines.

Як повідомляється, з міста Санья додому повернулися 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через поширення вірусу, хоча люди ходять в масках і скупили більшість товарів в аптеках і магазинах.

Після прибуття в аеропорт у всіх пасажирів літака виміряли температуру. При цьому наголошується, що інших перевірок не проводилося.

Деяких українців здивувало, що після повернення у них тільки виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людини в скафандрі".

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ виконає два рейси з китайського міста Саньї для евакуації українців з-за спалаху нового коронавіруса. Українська авіакомпанія виконує рейси 30 січня та 3 лютого.

Крім того, дослідники в спеціалізованій лабораторії в Мельбурні змогли виростити Уханьський коронавірус зі зразка пацієнта, що надасть міжнародних експертних лабораторій важливу інформацію для боротьби з вірусом.