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Україну поділили на нові зони карантину: що змінилось

Автор: Анастасия Рокитна, Дмитро Левицький

Сьогодні, 10 вересня, в Україні оновили зони карантину. Епідеміологічна ситуація лишається складною в деяких регіонах країни.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нове епідемічне зонування почне діяти з опівночі 14 вересня.

"Червона зона"

У цій зоні залишаються Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

Забороняється робота громадського транспорту; відвідування шкіл, університетів; діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

"Помаранчева зона"

У "помаранчеву зону" увійшли Київ, Вінниця, Харків, Суми, Хмельницький, Ужгород та Львів.

Забороняється: робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій до лікарень; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; приймання нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

"Жовта зона"

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають "кризові" послуги.

"Зелена зона"

Обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м); дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць); перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на бунт мерів через карантин.

Зазначимо, Чернівці подають в суд на Кабмін через потрапляння в "червону зону".

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