ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

МОЗ не виключає режим "червоної зони" для всієї України

Україна, Середа 09 вересня 2020 08:31
МОЗ не виключає режим "червоної зони" для всієї України
Фото: людині міряють температуру при вході на ринок (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України. Це можливо у разі погіршення епідемічної ситуації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунт "червоної зони". Чим влада відповість на саботаж карантину в регіонах".

Станом на 8 вересня в Україні 74 тисячі активних хворих коронавірусом, що призводить до переповнення "стаціонарів" лікарень.

"У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності. Тому що здоров'я нації - головний пріоритет уряду", - додали у відомстві.

При цьому уряд і надалі планує рухатися по шляху адаптивного карантину, щоб не обмежувати роботу бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента пов'язують порушення карантину в регіонах "червоної зони" з наближенням місцевих виборів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість продовження карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я Україникарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся