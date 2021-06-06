ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Неділя 06 червня 2021 10:00
Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: грозові дощі очікуються в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні прогнозують теплу погоду. Водночас, в країну після незначної перерви повернуться грозові дощі.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода по Україні

Майже на всій території країни очікуються опади протягом дня. Дощі з грозами прогнозують в усіх областях, окрім Житомирської, Рівненської та Херсонської. Там протягом дня буде хмарно з проясненням.

Температура повітря вдень буде коливатися на позначках від +21 до +23 градусів тепла. Вночі показники опустяться до +10-12 градусів.

Синоптична ситуація по всіх території країни сьогодні протягом дня буде фактично однаковою.

Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Температура повітря в Києві протягом дня буде коливатися на позначках від +21 до 23 градусів. Вночі стовбчики термометра показуватимуть +12-14 градусів.

Водночас, синоптики прогнозують грозові дощі в столиці протягом 5 червня.

Грозові дощі повертаються в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, кілька днів тому у Маріуполі через проливний дощ залило будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

РБК-Україна писало, що синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство дожди Погода
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС