У Маріуполі потоп: затоплено будинки та вулиці
Фото: Маріуполь затопило водою (скрін відео)
У Маріуполі всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.
Про це повідомляє mrpl.city.
У селищі Ляпіно затопило будинки. На фото видно, що в городах і садах стоїть вода. Мешканці приватного сектору попросили допомоги рятувальників.
Фото: водою залило будинок (mrpl.city)
У Приморському районі міста вода залила 4 поверхи в будинку №9 по проспекту Луніна. У Центральному районі по бульвару Шевченка, 93 залило квартири з 9 по 4 поверхи.
За інформацією патрульної поліції Донецької області, сьогодні, 4 червня, ускладнено рух автотранспорту на наступних ділянках дороги:
- вул. Макара Мазая;
- пр. Металургів (Кірова);
- пр. Металургів ("восьмі прохідні");
- вул. Громовий (Літак);
- вул. Карпінського;
- вул. Покришкіна;
- вул. Луніна.
Повідомляється, що в Маріуполі за три години випало більше половини місячної норми опадів. Дощі йтимуть мінімум до кінця доби.