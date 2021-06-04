Через зливи у місті Дніпро затопило 90 будинків

У місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок злив 2-3 червня та значної засміченості русла річки Гнілокиш відбулося підняття рівня води до 35 см. Унаслідок цього підтопило будинки.

Станом на 7 ранку 4 червня роботи по ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинились, рівень води поступово зменшується.

Так, відбулося підтоплення 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства. Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні у п'ятницю 4 червня почне покращуватися. Дощі відійдуть майже на всій території країни, температура повітря поступово підвищуватиметься.

Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться. Синоптики обіцяють, що вже наступного тижня буде +25, а місцями навіть більше.