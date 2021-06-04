Через зливи у місті Дніпро затопило 90 будинків
У місті Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок злив 2-3 червня та значної засміченості русла річки Гнілокиш відбулося підняття рівня води до 35 см. Унаслідок цього підтопило будинки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Так, відбулося підтоплення 90 приватних житлових будинків та 151 дворогосподарства. Жертв та постраждалих немає.
Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. 300 м3 води, розпиляно та прибрано 7 дерев, вивільнили 2 автомобілі.
Станом на 7 ранку 4 червня роботи по ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинились, рівень води поступово зменшується.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні у п'ятницю 4 червня почне покращуватися. Дощі відійдуть майже на всій території країни, температура повітря поступово підвищуватиметься.
Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться. Синоптики обіцяють, що вже наступного тижня буде +25, а місцями навіть більше.