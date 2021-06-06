Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку: перелік областей
Фото: в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила мешканців низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайний рівень небезпеки триматиметься впродовж доби, 6 червня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів:
- Волинської;
- Рівненської;
- Тернопільської;
- Житомирської;
- Сумської областей.
Такі дані рятувальникам надали в Українському гідрометцентрі.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують дощову погоду. Однак опади прийдуть не у всі області.
Також РБК-Україна писало, що злива перед вихідними спричинила потоп у Маріуполі. Вулиці та будинки міста опинилися у воді.
А у Дніпрі після зливи затопило майже сотню будинків.