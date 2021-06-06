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Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку: перелік областей

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Україна, Неділя 06 червня 2021 08:52
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежу небезпеку: перелік областей Фото: в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила мешканців низки областей України про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайний рівень небезпеки триматиметься впродовж доби, 6 червня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у більшості районів:

  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Тернопільської;
  • Житомирської;
  • Сумської областей.

Такі дані рятувальникам надали в Українському гідрометцентрі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують дощову погоду. Однак опади прийдуть не у всі області.

Також РБК-Україна писало, що злива перед вихідними спричинила потоп у Маріуполі. Вулиці та будинки міста опинилися у воді.

А у Дніпрі після зливи затопило майже сотню будинків.

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