Глава МЗС Угорщини зацікавлений у візиті до України, - Кулеба

Фото: Петер Сійярто (flickr.com-eu2017ee)

Кулеба запросив Сіярто відвідати Україну в лютому

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зацікавлений у візиті до України. Про це повідомляє РБК-Україна на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби в Twitter.

За словами Кулеби, він запросив очільника угорського зовнішньополітичного відвідати Україну у лютому 2020 року, щоб взяти участь у засіданні міжурядової комісії.

"Радий зацікавленості глави МЗС Угорщини Петера Сіярто, з яким я співголовую у міжурядовій комісії, відвідати Україну. Ми запросили його здійснити візит у лютому. Комісія не засідала вже 7 років. Це неприпустимо. Прагну виправити: рухати торгівлю, регіональні проєкти, інвестиції", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявляв, що прийнятий Верховною радою України закон про мову, на його думку, "відбирає" раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідної мови. Сіярто наголосив, що "відновлення" прав нацменшин є головною умовою для розблокування вступу України в НАТО.

Також РБК-Україна писало, що посольство України звернулося до Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини через сюжет на угорському телеканалі "М1", в якому Крим позначили як частину території Росії.