Угорщина ніколи не заперечувала перспективу вступу України в ЄС, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна намагається вирішити проблемні питання з Угорщиною

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина ніколи не заперечувала перспективу членства України в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, він не вважає, що Угорщина блокує процес інтеграції України в ЄС. Однак, він нагадав, що між Києвом та Будапештом виникають певні суперечки, однак Україна намагається розв'язувати проблему.

"Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО. Але Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося розв'язувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України", - пояснив він.

Віце-прем’єр-міністр додав, що у Євросоюзі є країни, які скептично налаштовані щодо членства України в ЄС, але жодна країна не виступає проти інтеграції.

"Збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невіддільною частиною широкого європейського простору", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомляв, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зацікавлений у візиті до України. Сіярто може відвідати Україну в лютому 2020 року, для участі у засіданні міжурядової комісії.