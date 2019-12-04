ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сійярто: Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО

Новини » Політика     04.12.2019 - 18:02
Сійярто: Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО
Фото: Петер Сійярто (UN Geneva)

Угорщина знову заявляє про порушення прав угорців Закарпаття

Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

Міністр заявив, що в інтересах Угорщини, щоб Україна була стабільною, демократичною і безпечною країною, тому що від цього безпосередньо залежить становище закарпатських угорців. Він також заявив, що права угорців Закарпаття були серйозно порушені" при колишньому президенті, і ситуація тільки погіршилась "таємним використанням української спецслужби".

Сійярто підкреслив, що Угорщина скасує своє вето, що блокує зближення НАТО і України, якщо закарпатські угорці відновлять права, якими вони володіли до набрання чинності законів про мову і про освіту.

"Ми не просимо нічого зайвого, ми не просимо додаткових прав для закарпатських угорців, а тільки тих, які в них були раніше", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні, однак пізніше угорська сторона спростувала дану інформацію.

Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози
Новини України НАТОУкраїнаУгорщина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся