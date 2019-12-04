Сійярто: Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО

Фото: Петер Сійярто (UN Geneva)

Угорщина знову заявляє про порушення прав угорців Закарпаття

Угорщина продовжить блокувати зближення України з НАТО, поки не будуть вирішені проблеми закарпатських угорців. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Reuters.

Міністр заявив, що в інтересах Угорщини, щоб Україна була стабільною, демократичною і безпечною країною, тому що від цього безпосередньо залежить становище закарпатських угорців. Він також заявив, що права угорців Закарпаття були серйозно порушені" при колишньому президенті, і ситуація тільки погіршилась "таємним використанням української спецслужби".

Сійярто підкреслив, що Угорщина скасує своє вето, що блокує зближення НАТО і України, якщо закарпатські угорці відновлять права, якими вони володіли до набрання чинності законів про мову і про освіту.

"Ми не просимо нічого зайвого, ми не просимо додаткових прав для закарпатських угорців, а тільки тих, які в них були раніше", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні, однак пізніше угорська сторона спростувала дану інформацію.