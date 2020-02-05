Зеленський відвідає Італію та Ватикан на цьому тижні

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський здійснить візит до Італії 7 лютого та 8 лютого відвідає Ватикан

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит в Італію та Ватикан на цьому тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що 7 лютого Зеленський здійснить візит до Італії.

"Під час візиту заплановані зустрічі глави держави з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте", - йдеться у повідомленні.

Також 8 лютого відбудеться офіційний візит Зеленського до Ватикану, програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з його Святістю Папою Франциском.

"Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера", - повідомляє Офіс президента.

Нагадаємо, на цьому тижні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.