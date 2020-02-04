Пристайко і Бабіш обговорили перезавантаження політичного діалогу

Фото: Вадим Пристайко та Андрєй Бабіш (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко розпочав візит до Чехії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем перезавантаження двостороннього політичного діалогу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку Пристайка в Twitter.

Пристайко розпочав візит до Чехії зустріччю з прем'єр-міністром країни.

"Обговорили реалізацію домовленостей з Володимиром Зеленським, досягнутих під час візиту в Україну 11.2019, та "перезавантаження" двостороннього політичного діалогу. Маємо чітку підтримку та перспективи співпраці у багатьох сферах", - зазначив український міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем заявив, що Україна і Чехія договорили про розширення військово-технічного співробітництва.

Бабіш у свою чергу заявив, що Чехія засуджує агресію Росії на Донбасі і анексію Криму. Також в Чехії не бачать іншого варіанту, ніж відновлення суверенітету України мирним шляхом.

РБК-Україна також писало, що державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео в рамках візиту в Київ зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у п'ятницю, 31 січня.