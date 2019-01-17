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В Україну доставлено ще п'ять локомотивів General Electric

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 21:50
В Україну доставлено ще п'ять локомотивів General Electric
Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Локомотиви будуть відправлені на Крюківський завод

Порт Чорноморськ 16 січня прийняв судно BBC Aquamarine, на борту якого в Україну була доставлена чергова партія локомотивів General Electric. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Повідомляється, що судно BBC Aquamarine з п'ятьма локомотивами виробництва General Electric вчора вночі прибуло в порт Чорноморськ, а вже вранці, 17 січня, почалося їхнє вивантаження.

Локомотиви будуть спрямовані на Крюківський завод, а через деякий час почнуть свою роботу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2019 році планує запустити 30 локомотивів General Electric. У 2018 році було реалізовано декілька важливих інфраструктурних проектів, зокрема, оновлення тисяч кілометрів доріг, запуск Бескидського тунелю, з'єднання аеропорту "Бориспіль" з Києвом залізничною гілкою.

Раніше повідомлялося, що тепловоз General Electric 13 грудня 2018 року почав перевозити вантажі в Україні.

Зазначимо, в листопаді поточного року "Укрзалізниця" почала випробування нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Як відомо, "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric Transportation підписали пакет документів, які передбачають 15-річне партнерство модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.

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