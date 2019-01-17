В Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric

Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Локомотивы будут направлены на Крюковский завод

Порт Черноморск 16 января принял судно BBC Aquamarine, на борту которого в Украину была доставлена очередная партия локомотивов General Electric. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Сообщается, что судно BBC Aquamarine с пятью локомотивами производства General Electric вчера ночью прибыло в порт Черноморск, а уже утром, 17 января, началась их выгрузка.

Локомотивы будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время начнут свою работу.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году планирует запустить 30 локомотивов General Electric. В 2018 году было реализовано несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.

Ранее сообщалось, что тепловоз General Electric 13 декабря 2018 года начал перевозить грузы в Украине.

Отметим, в ноябре текущего года "Укрзализныця" начала испытания нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Как известно, "Укрзализныця" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, которые предусматривают 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставке новых локомотивов.