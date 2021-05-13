Українці застрягли в Непалі, Медведчук прибув до офісу генпрокурора, в Ізраїлі тривають ракетні атаки: новини за 12 травня

В Ізраїлі тривають ракетні атаки, народний депутат Віктор Медведчук сам приїхав в офіс генпрокурора, в Непалі застрягли понад 100 українців. . Детальніше про те, що сталося в середу, 12 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Медведчук прибув в Офіс генпрокурора

Віктор Медведчук, якому оголосили підозру у державній зраді, сам прибув до Офісу генерального прокурора. За словами нардепа, прокурори дали йому ознайомитися з копією підозри, але оригінал не вручили.

Як розповів Медведчук, його підозрюють у вчиненні державної зради та порушенні правил війни, зокрема мова йде про розграбування національних цінностей в окупованому Криму.

Комендантська година, закриті школи і сигнали тривоги: ситуація в містах Ізраїлю через обстріли

Кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах понад тисячу ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

Всі подробиці конфлікту і що відбувається на даний момент в Ізраїлі - в матеріалі РБК-Україна.

В Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спецрейсами

Станом на сьогодні понад 100 українців застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, на території Непалу вимушено залишаються 107 громадян України. Це в основному альпіністи і туристи. З них 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, інші знаходяться в гірській місцевості. У чотирьох виявлено COVID-19.

Шмигаль: українців з черги в "Дії" скоро запросять на вакцинацію від COVID

На вакцинацію від COVID в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток "Дія". Дана ініціатива вже підтримана керівництвом країни. Про це на виїзному засіданні уряду у Чернігівській області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", будуть вакцинуватися на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - заявив Шмигаль.

Стрілянина в школі в Казані: стрілок визнав провину, його заарештували

Парубок, що влаштував стрілянину в школі в Казані (Російська Федерація) - Ільназ Галявієв, визнав провину. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Повідомляється, що Галявієв визнав провину. Також він заявив, що не заперечує проти запобіжного заходу у вигляді арешту.

Циклон KAI притягне до України рясні дощі з грозами: де заливатиме

Погода в Україні через новий циклон KAI, який приходить на зміну минаючому, буде з рясними опадами у вигляді дощів і гроз в деяких регіонах. Така синоптична картина очікується в четвер, 13 травня. При цьому температура повітря буде досить висока.

Синоптики розповіли, що KAI заходить до України із заходу, одночасно з цим інший циклон, який кілька днів перебував над східними областями країни, почав поступово відходити в напрямку Білорусі. Таким чином, у східних регіонах у нічний час опади ще збережуться, але мають зникнути до завтрашнього дня.