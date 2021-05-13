Украинцы застряли в Непале, Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, в Израиле продолжаются ракетные атаки: новости за 12 мая

В Израиле продолжаются ракетные атаки, народный депутат Виктор Медведчук сам приехал в Офис генпрокурора, в Непале застряли более 100 украинцев. . Подробнее о том, что произошло в среду, 12 мая, - в материале РБК-Украина.

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора

Виктор Медведчук, которому объявили подозрение в государственной измене, сам прибыл в офис генерального прокурора. По словам нардепа, прокуроры дали ему ознакомиться с копией подозрения, но оригинал не вручили.

Как рассказал Медведчук, его подозревают в совершении государственной измены и нарушении правил войны, в частности речь идет о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

Комендантский час, закрытые школы и сигналы тревоги: ситуация в городах Израиля из-за обстрелов

Несколько суток в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы. Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет. Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с Сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.

Все подробности конфликта и что происходит на данный момент в Израиле - в материале РБК-Украина.

В Непале застряли более 100 украинцев. Их могут вывезти спецрейсами

По состоянию на сегодня более 100 украинцев застряли в Непале в связи с ограничением на международные полеты. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организовывают другие страны. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, на территории Непала вынужденно остаются 107 граждан Украины. Это в основном альпинисты и туристы. Из них 45 человек разместились в гостиницах Катманду, остальные находятся в горной местности. У четырех обнаружен COVID-19.

Шмыгаль: украинцев из очереди в "Дія" скоро пригласят на вакцинацию от COVID

На вакцинацию от COVID в Украине в ближайшее время могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія". Данная инициатива уже поддержана руководством страны. Об этом на выездном заседании правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - заявил он.

Стрельба в школе в Казани: стрелок признал вину, его арестовали

Устроивший стрельбу в школе в Казани (Российская Федерация) Ильназ Галявиев признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сообщается, что Галявиев признал вину. Также он заявил, что не возражает против меры пресечения в виде ареста.

Циклон KAI притянет в Украину обильные дожди с грозами: где будет заливать

Погода в Украине из-за нового циклона KAI, который приходит на смену уходящему, будет с обильными осадками в виде дождей и гроз в некоторых регионах. Такая синоптическая картина ожидается в четверг, 13 мая. При этом температура воздуха будет довольно высокая.

Синоптики рассказали, что KAI заходит в Украину с запада, одновременно с этим другой циклон, который несколько дней находился над восточными областями страны, начал постепенно отходить в направлении Беларуси.