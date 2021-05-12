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У Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спецрейсами

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Києва, Середа 12 травня 2021 16:11
У Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спецрейсами Фото: МЗС України працює над тим, щоб вивезти туристів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на сьогодні понад 100 українців застрягли в Непалі у зв'язку з обмеженням на міжнародні польоти. Їх можуть вивезти спеціальними рейсами, які організовують інші країни.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, на території Непалу вимушено залишаються 107 громадян України. Це в основному альпіністи і туристи. З них 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, інші знаходяться в гірській місцевості

"У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їх здоров'я задовільний", - зазначив Ніколенко.

Зв'язок з ними підтримується через посольство України в Індії та туристичні компанії. Для них та їхніх родичів працює "гаряча лінія" МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

"Зараз опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines. Тримаємо цю справу на контролі", - додав Ніколенко.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит громадян територією Індії.

Нагадаємо, докладніше про ситуацію РБК-Україна писало в матеріалі "Залишатися вкрай небезпечно". Українці застрягли в Непалі: що відомо".

До цього повідомлялося, що серед альпіністів на Евересті фіксуються випадки COVID-19.

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