Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Україні повернули 25 людей

Завершився обмін полоненими між Києвом та "ЛНР". Про це повідомляють росЗМІ.

В ході обміну дев'ять осіб відмовилися їхати з України на територію, підконтрольну "ЛНР".

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Офіс президента підтвердив інформацію про 25 звільнених українців.

На обмін полоненими готували фермера Миколая Бутрименка, який у 2014 році здав бойовикам дислокацію українського спецназу, в результаті чого загинули 10 військових. Крім того, повідомлялось, що на обмін підуть четверо підозрюваних у захопленні будівлі міліції в Маріуполі, при штурмі якої згодом загинули 13 осіб.

РБК-Україна писало, що 23 грудня тристороння контактна група в режимі відеоконференції остаточно погодила обмін полоненими. Українська сторона сподівається, що цього разу вдасться повернути тих, кого не змогли звільнити в рамках обміну в грудні 2017 року.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, обмін полоненими затримувався, оскільки Київ намагається повернути максимальну кількість людей.