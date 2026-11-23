Цены на АЗС продолжают падать: сколько стоит бензин, дизель и газ 23 ноября
В понедельник, 23 ноября, украинские сети АЗС начали новую рабочую неделю с очередной волны удешевления топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG, тогда как SOCAR сохранил воскресные показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
"Укрнафта" опустила А-95 ниже 80 гривен: Государственная сеть устроила заметное снижение цен в начале недели. Стандартный бензин А-95 подешевел сразу на 3,00 грн/л - до 79,90 грн/л, А-92 потерял 2,00 грн/л (до 77,90 грн/л), а обычное дизельное топливо снизилось на 2,00 грн/л (до 96,90 грн/л)
OKKO снизила цены на всю линейку топлива, включая автогаз: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на каждую позицию. Стандартный А-95 Евро подешевел до 87,90 грн/л, Pulls 95 - до 90,90 грн/л, а высокооктановый Pulls 100 - до 97,90 грн/л. Дизель ДТ Евро снизился до 101,90 грн/л, ДТ Pulls - до 104,90 грн/л, а сжиженный газ стал дешевле на 1,00 грн/л (до 63,90 грн/л).
WOG выровнял цены на бензин с OKKO: Сеть WOG снизила стоимость всех марок бензина на 1,00 грн/л (А-95 Евро - до 87,90 грн/л, 95 Mustang - до 90,90 грн/л, Бензин 100 - до 97,90 грн/л).
UPG сбросила цены на дизель: Сеть UPG снизила стоимость обеих марок дизельного топлива на 1,00 грн/л - стандартный EURO DIESEL подешевел до 97,44 грн/л, а фирменный upgDIESEL опустился ниже психологического предела в 100 гривен - до 99,90 грн/л.
Детализация цен на АЗС 23 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 97,90 грн (-1 грн)
- Бензин Pulls 95: 90,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 87,90 грн (-1 грн)
- ДТ Pulls: 104,90 грн (-1 грн)
- ДТ Евро: 101,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,90 грн (-1 грн)
WOG
- Бензин 100: 97,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 Евро: 87,90 грн (-1 грн)
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 101,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 99,90 грн
- Бензин NANO 95: 92,90 грн
- Бензин А-95: 89,90 грн
- ДТ NANO Extro: 107,00 грн
- ДТ NANO: 104,00 грн
- Газ: 64,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-92: 77,90 грн (-2 грн)
- ДТ (Energy): 98,90 грн
- ДТ: 96,90 грн (-2 грн)
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 95,90 грн
- Бензин UPG 95: 84,90 грн
- Бензин A-95: 82,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн (-1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 97,44 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн